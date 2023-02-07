Подлый удар: Николай Басков на всю страну обидел Ларису Долину
Певец Николай Басков в роли ведущего выгнал Ларису Долину из музыкального шоу.
Фото: Артур Лебедев/ Starface.ru
Певец Николай Басков всегда отличался добрым нравом, но на днях неожиданно высказался в сторону своей коллеги Ларисы Долиной. Артист публично обидел королеву джаза и даже не постеснялся реакции зрителей.
Исполнитель выступил с неожиданным заявлением в перерыве съемок нового сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». Николай опубликовал видео в личном микроблоге, где в качестве ведущего беседует с членами жюри и зрителями. В какой-то момент знаменитость говорит, что было бы интересно, если бы участниками проекта были популярные представители шоу-бизнеса. Басков изобразил, как это выглядело бы со стороны.
«Уважаемая Лариса Долина, вы покидаете тройку лидеров, потому что Любовь Успенская врывается на третье место», – говорит на кадрах артист.
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Публика поддержала звезду и посмеялась над его импровизацией. Все поняли, что это была всего лишь шутка.
Ранее мы писали о том, как Николай публично признался в чувствах к знаменитой блондинке. Он показал свою фаворитку на дорожке модной премии. Басков увидел свою музу и стал осыпать ее комплиментами, а потом поцеловал. Все это попало на видео.