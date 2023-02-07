Подлый удар: Николай Басков на всю страну обидел Ларису Долину

Певец Николай Басков всегда отличался добрым нравом, но на днях неожиданно высказался в сторону своей коллеги Ларисы Долиной. Артист публично обидел королеву джаза и даже не постеснялся реакции зрителей.

Исполнитель выступил с неожиданным заявлением в перерыве съемок нового сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». Николай опубликовал видео в личном микроблоге, где в качестве ведущего беседует с членами жюри и зрителями. В какой-то момент знаменитость говорит, что было бы интересно, если бы участниками проекта были популярные представители шоу-бизнеса. Басков изобразил, как это выглядело бы со стороны.

«Уважаемая Лариса Долина, вы покидаете тройку лидеров, потому что Любовь Успенская врывается на третье место», – говорит на кадрах артист.