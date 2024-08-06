«Там камень был, я бы умерла»: вышедшая замуж за приемного сына женщина заявила о нападении

Вышедшая замуж за приемного сына жительница Казани заявила, что на нее напали. Айсылу Чижевская в беседе с 116.RU рассказала о поступающих ей угрозах.

Женщина призналась, что ей в соцсетях приходят гневные комментарии и даже угрозы. Люди пишут, что она совратила приемного сына, и ее нужно посадить в тюрьму. Есть и те, которые предупреждают, что с Айсылу может что-то случиться.

Оказалось, что несколько дней назад на женщину напали. Инцидент произошел поздно ночью на улице. По словам Чижевской, это было покушение. Она получила синяки и даже сломала пальцы. Но в полицию пострадавшая обращаться не стала.

«Меня оглушил удар! Если бы я чуть упала влево, там камень был, я бы умерла. Мне повезло. Я отделалась сломанными пальцами и синяком, но на что рассчитывал нападающий? Он решил меня проучить? Мне должны, вероятно, перерезать глотку», – поделилась жительница Казани.

Напомним, что Айсылу сыграла свадьбу со своим приемным сыном в 2023 году. Молодому человеку сейчас 23 года, а женщина стала его опекуном в 14-летнем возрасте. Они даже приходили в студии различных ток-шоу, но в мае 2024 года объявили о разводе. Через неделю они передумали, и сейчас все хорошо.

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