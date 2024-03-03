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Опубликовано 03 марта 2024, 20:39
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«Там из нее будут пытаться лепить типичную звезду»: Гарик Мартиросян переживает за племянницу из «Фабрики звезд»

Мартиросян заявил, что его племянница станет типичной певицей после «Фабрики звезд».
«Там из нее будут пытаться лепить типичную звезду»: Гарик Мартиросян переживает за племянницу из «Фабрики звезд»

© Starface.ru

Племянница шоумена Гарика Мартиросяна принимает участие в съемках нового сезона «Фабрики звезд». Он поделился мыслями насчет будущего молодой артистки и заявил, что рад ее успеху, передает StarHit.

В новом сезоне «Фабрики звезд» приняли участие родственники многих знаменитостей. Так, на проект прошли сын Тины Канделаки Леонтий Кондрахин, сын Михаила Круга Александр. Вместе с ними на шоу оказалась и племянница Мартиросяна Нонна.

Гарик порадовался за девушку, но также выразил опасение, что из нее могут сделать типичную звезду.

«Она пишет очень хорошие песни авторские, у нее красивый голос. Там из нее будут пытаться лепить типичную звезду для нашей эстрады», — рассказал Мартиросян.

Ранее сообщалось, что племянница шоумену и сын Сергея Филина прошли в «Новую Фабрику звезд». Прежде молодой человек участвовал в другом музыкальном проекте.

Источник фото:Starface.ru
Источник:StarHit
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Гарик Мартиросян
Фабрика Звезд