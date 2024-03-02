Племянница Гарика Мартиросяна и сын Сергея Филина прошли в «Новую Фабрику звезд». Об этом сообщает StarHit.

Совсем скоро на ТНТ стартует перезапуск популярного шоу «Фабрика звезд». Периодически в прессе появляется информация о будущих участниках музыкального реалити. Так, уже известно, что на проект попал сын Тины Канделаки и наследник Михаила Круга.

Как сообщают в СМИ, отборочный этап прошел сын балетмейстера Сергея Филина Александр. Он не первый раз на песенных шоу — ранее молодой человек участвовал в «Голосе». С 7 лет Филин-младший обучается вокалу в знаменитой детской студии «Непоседы».

Еще одним звездным ребенком, попавшим в телепроект, стала Нонна Еганян из Санкт-Петербурга. Журналисты выяснили, что девушка является племянницей комика Гарика Мартиросяна. Она тоже участвовала в шоу «Голос. Дети», однако вылетела в полуфинале.

Ранее мы писали о том, что певица Ирина Круг прокомментировала участие сына в «Новой Фабрике звезд».