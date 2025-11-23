«Там, где Мавзолей»: Григорий Лепс рассказал о планах на свадьбу с 19-летней невестой

Григорий Лепс рассказал о планах на свадьбу с 19-летней невестой. Подробности приводит Пятый канал.

Григорий Лепс рассказал журналистам о том, каким он видит свой будущий брак с моделью Авророй Кибой. По словам артиста, идеальным местом для церемонии ему кажется сама Красная площадь — именно там он хотел бы устроить празднование.

Он отметил, что сердце столицы подходит для свадеб лучше любых других локаций. Поэтому, считает он, такая площадка подошла бы и самому SHAMAN — народному артисту, недавно вступившему в брак.

«У нас будет барная стойка там, где Мавзолей», — подчеркнул Лепс, добавив, что задумывает масштабный праздник.

Артист с теплотой отозвался о недавней свадьбе SHAMAN и Екатерины Мизулиной, отметив, что сам он ожидает более камерного торжества у коллеги.

«Банкет, наверное, будет по весне. Как решат молодые. Не думаю, что там будет много людей», - заявил артист.

По оценке Лепса, на празднике у SHAMAN может собраться около 60 гостей. А вот собственное торжество он намерен сделать куда более многолюдным — до 500 приглашённых.

При этом певец признался, что конкретная дата его свадьбы с Авророй Кибой пока не определена. Он отметил, что хочет подождать, пока появится возможность организовать действительно роскошный праздник.

