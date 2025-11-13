Григорий Лепс уволил давнего товарища с должности гендиректора своего продюсерского центра

Певец Григорий Лепс уволил давнего товарища Владимира Урюпина с должности гендиректора своего продюсерского центра. Об этом сообщил Telegram-канал «Светский хроник».

Источник опубликовал выписку из ЕГРЮЛ от 11 ноября, где новым гендиректором указан Станислав Лебединский.

«Урюпин Владимир Геннадьевич больше не является лицом, имеющим право действовать без доверенности», - говорится в выписке.

Источник пишет, что он прошел с Лепсом огонь и воду. При этом в соцсетях все еще указано, что он остался концертным директором артиста.

Ранее шоумен Отар Кушанашвили заявил, что Лепсу плевать на любые жалобы. Он творит на сцене, что хочет, из-за неприкосновенности, отмечал ведущий.

Кушанашвили отметил «портовую манеру поведения» певца и указал, что его любят главные люди в стране.