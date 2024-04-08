«Там есть очень важные вещи»: Юрий Стоянов высоко оценил сериал «Слово пацана»

Народный артист России Юрий Стоянов поделился мнением о популярном сейчас сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец актер охарактеризовал картину как правдивую и важную.

По словам Юрия Стоянова, он посмотрел сериал «Слово пацана» полностью. Актер с восторгом высказался о картине. Артист отметил, что сериал убедительно воссоздает атмосферу конца 1980-х годов. Отдельно звезда сериала «Городок» выделил работу режиссера Жоры Крыжовникова.

«Там есть правда и очень важные вещи. Актеры играют по-настоящему, истории рассказаны честно и искренне», — подчеркнул Юрий Стоянов.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — российский криминальный сериал режиссера Жоры Крыжовникова о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Картина снята на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970 — 2010-х». Сериал вышел в конце 2023 года и установил рекорды по просмотрам в онлайн-кинотеатрах.

Ранее мы писали о том, что режиссер Сарик Андреасян объяснил причину популярности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его мнению, успех проекта связан с тем, что он объединяет все поколения.