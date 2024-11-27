«Там двести с лишним человек»: Маргарита Симоньян ежемесячно платит вторую пенсию подписчикам-пенсионерам

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что на протяжении нескольких лет ежемесячно платит вторую пенсию подписчикам из числа пенсионеров. В ее списке больше двухсот человек.

Об этом Симоньян рассказала в своем Telegram-канале.

Ее упрекнули в соцсетях после публикации меню модного ресторана в Санкт-Петербурге. К главреду RT обратились со словами: «А знаете ли вы, какая пенсия в России у простых граждан где-нибудь в провинции, в глубинке? Навряд ли. Поинтересуйтесь на досуге».

На это Симоньян ответила: «Я прекрасно знаю, какая в стране пенсия, уже хотя бы потому, что много лет ежемесячно плачу вторую пенсию своим подписчикам-пенсионерам. Там двести с лишним человек».

При этом главный редактор RT отрицает, что была в том самом ресторане. По словам Симоньян, меню прислали друзья.

«А также — если вам нужна помощь и вы смените тон — я буду рада включить и вас в многостраничный список людей, которым я ежемесячно отправляю деньги», - заключила Симоньян.

Ранее она рассказывала, что много лет ограничивает себя в еде. Симоньян призналась: без ограничений дошла до 86 килограммов «при росте метр с кепкой».