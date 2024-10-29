«Дошла до 86 кило при росте метр с кепкой»: Маргарита Симоньян и ее мама «жесточайше» ограничивают себя в еде

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение о том, что у нее до сих пор стройная мама якобы благодаря генетике. Журналистка призналась, что вместе с мамой ограничивает себя в еде.

Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Я жесточайше ограничиваю себя в еде много лет. Мама тоже. Когда я себя не ограничивала, дошла до 86 кило при росте метр с кепкой. При ограничениях держусь в 50—55», - поделилась главный редактор RT.

Ранее Симоньян прокомментировала сообщение о том, что перекрестилась не по-православному в программе Владимира Соловьева. Она осенила себя католическим крестом, но не православным. Автор сообщения призывала журналистку быть осторожнее.

Объясняться, почему она крестится слева направо, Симоньян пришлось не впервые. Главный редактор RT рассказала, что является армянкой, григорианкой и относится к Армянской Апостольской церкви.