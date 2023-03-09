«Там духовная семья»: монастырь заменил Наталье Варлей театр

Актриса Наталья Варлей в свои 75 лет стала очень верующей. Общения с друзьями и привычных посиделок в театре ей не хватает – поэтому важное место в жизни заняла религия. Варлей стала посещать монастырь, где она «духовно общается».

«Я езжу к своему духовному отцу Сергию (Николаеву) в храм в Заозерье за 70 километров от Москвы, там у меня духовная семья…», - сказала актриса.

После службы прихожане собираются в трапезной, поют под гитару, говорят тосты и читают стихи, поделилась подробностями Варлей.

Она не жалуется на жизнь, а цифра в паспорте не портит актрисе настроение.

«Сейчас... 60-летние выходят замуж за молодых мужчин. Хочу закончить на оптимистичной ноте: возраст старости отодвинулся», - сказала звезда «Кавказской пленницы» и пообещала «держаться».

Рядом с ней всегда есть сыновья Василий и Александр, а также внук.

«И на встречи со зрителями ко мне приходят те, кому я интересна», — заключила актриса.

Ранее Варлей призналась в изуродовавших ее процедурах. Актриса пробовала уколы ботокса, но вместе с морщинами ушла и мимика. Однажды во время игры в спектакле у нее перестали двигаться брови. Тогда она отказалась от процедур и перешла на народные средства.