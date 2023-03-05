«Перестали двигаться брови»: Наталья Варлей призналась в изуродовавших ее уколах ботокса

Наталья Варлей долго сторонилась популярности бьюти-процедур. Артистка пыталась сохранять естественность.

Однако годы шли, и Варлей решила попробовать уколы ботокса в лоб. Процедура обернулась плохими последствиями — морщины ушли, но вместе с ними потерялась и мимика.

Варлей призналась, что играла в спектакле, а у нее перестали двигаться брови. После этого случая артистка отказалась от пластических операций.

Знаменитость добавила, что сохранять молодость ей помогают народные средства. Утром она наносит на лицо холодную сметану.

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