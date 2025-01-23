«Там денег столько, что хватит правнукам»: знакомая Софии Ротару рассказала о недвижимости певицы

Уехавшая из России певица София Ротару так и не смогла избавиться от своей элитной недвижимости в центре Москвы.

На трехкомнатную квартиру на Зоологической улице, которую артистке в свое время подарил мэр Юрий Лужков, не нашлось покупателей даже со скидкой. Сначала Ротару хотела получить 75 миллионов рублей, а позже снизила ценник до 65 миллионов рублей.

«Очень высокая цена. За такие деньги можно спокойно купить новую квартиру в центре. В итоге Соня решила снять квартиру с продажи. Они с сыном наняли женщину, которая присматривает за квартирой. Она будет приходить два раза в месяц и делать уборку», - рассказала Kp.ru приятельница Ротару.

При этом, по данным издания, исполнительнице хита «Хуторянка» удалось продать две квартиры в Ялте. Дачу в крымском поселке Никита также в ближайшее время будет выставлена на продажу.

Певице также принадлежит отель «Вилла София» в Ялте, от которой сын артистки не может избавиться уже более двух лет. Семейство хотело получить 25 млн евро (2 млрд 650 млн рублей), но покупателей не нашлось. При этом жители Ялты просят местные власти национализировать гостиницу певицы.

Сама же София Ротару после 2022 году ни разу не приезжала в Россию. Она обосновалась в Италии. На острове Сардиния она купила за 4 млн евро виллу на берегу моря.

«Там денег столько, что хватит правнукам. Ведь помимо сцены она заработала капитал на строительном бизнесе. В 90-е Соня накупила в Киеве много недвижимости, которую сдавала разным компаниям. Так что накопления у Ротару немалые. Поэтому, кроме нее, в ее семье никто и не работал ни дня», - рассказали изданию в окружении певицы.

Ранее соседка Софии Ротару по даче в Крыму отсудила у певицы 28 квадратных метров земли. Артистка пыталась продать дом, однако по документам оказалось, что за годы владения она незаконно присвоила себе квадратные метры земли.