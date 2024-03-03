«Там целая программа»: Татьяна Буланова раскрыла свой секрет молодости

Певица Татьяна Буланова в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ раскрыла свой секрет красоты. Артистка рассказала, какие процедуры делает, чтобы сохранить молодость, и поделилась своим отношением к пластике.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что пока не делала пластических операций, так как боится «всяких уколов и наркозов». Однако Татьяна Буланова рассказала, что регулярно посещает косметолога.

«У меня мезотерапия, лазерные процедуры. Там целая программа — мне косметолог разработала. И ботокс в морщины», — поделилась певица.

По признанию артистки, она не любит появляющиеся на лице морщины. Татьяна Буланова считает, что с годами с ними будет сложнее бороться, поэтому ей все же придется сделать пластическую операцию.

«Видимо, с возрастом будет сложнее. Наверное, придется решиться», — резюмировала звезда.

Кроме того, певица отметила, что не занимается спортом и не сидит на диетах, но призналась, что уже более 20 лет практикует интервальное голодание.

«Выработала привычку питаться раз в день. С утра: легкий перекус с чаем, в обед — что-то существенное, а от ужина отказываюсь. Сейчас это называется интервальным голоданием», — рассказала Татьяна Буланова.

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Буланова вспомнила о своем главном провале в жизни.