Проходила кастинг в коллектив: певица Ханна могла стать участницей группы «Фабрика»

Певица Ханна могла стать участницей музыкальной группы «Фабрика». Артистка рассказала об этом невоплатившемся повороте судьбы в беседе с Hello!

По словам исполнительницы, в 2010 году она проходила кастинг на место одной из участниц популярного тогда коллектива. Однако Ханне не удалось привлечь к себе внимание на пробах, и она решила заняться сольным проектом.

Случившемуся певица благодарна. Именно в период кастинга она поняла, что хочет связать свою жизнь исключительно с музыкой.

Также в беседе с журналистами Ханна опровергла заявления, что она якобы обязана своей карьерой Павлу Курьянову, мужу и продюсеру. Исполнительница отметила, что была в профессии еще задолго до знакомства с ним.

Ранее певица Ханна рассказала о знакомстве с мужем. Она призналась, что до знакомства увидела его по телевизору.