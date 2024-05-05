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Опубликовано 05 мая 2024, 12:26
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Проходила кастинг в коллектив: певица Ханна могла стать участницей группы «Фабрика»

Певица Ханна заявила, что у нее был шанс стать участницей группы «Фабрика».
Проходила кастинг в коллектив: певица Ханна могла стать участницей группы «Фабрика»

© Starface.ru

Певица Ханна могла стать участницей музыкальной группы «Фабрика». Артистка рассказала об этом невоплатившемся повороте судьбы в беседе с Hello!

По словам исполнительницы, в 2010 году она проходила кастинг на место одной из участниц популярного тогда коллектива. Однако Ханне не удалось привлечь к себе внимание на пробах, и она решила заняться сольным проектом.

Случившемуся певица благодарна. Именно в период кастинга она поняла, что хочет связать свою жизнь исключительно с музыкой.

Также в беседе с журналистами Ханна опровергла заявления, что она якобы обязана своей карьерой Павлу Курьянову, мужу и продюсеру. Исполнительница отметила, что была в профессии еще задолго до знакомства с ним.

Ранее певица Ханна рассказала о знакомстве с мужем. Она призналась, что до знакомства увидела его по телевизору.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Hello!
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Ханна
певица
Фабрика