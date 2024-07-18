«Там были скромные»: Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поженили 13 пар

Артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин сообщили, что этим летом поженили 13 пар. Исполнители рассказали, что среди брачующихся были такие же скромные люди, как они. Сенчукова и Рыбин рассказали подробности со сцены на выставке в Москве.

«Этим летом мы поженили 13 пар. Это было так трепетно, так красиво, они такие, как мы 34 года назад», - сообщил Рыбин. Видеорассказ приводит сайт mk.ru.

Его супруга отметила, что кто-то был в свадебном платье, другие – в национальных костюмах. В частности, речь идет о представителях Вологодской, Брянской, Нижегородской областей.

«Там были скромные, как мы с Наташей», - рассказал Виктор и сообщил, что особенно запомнил одну пару.

Оказалось, что молодые встретились на пляже. На вопрос, что они там делали, невеста сказала: «Выпивали». В это время в зале раздался смех.

Ранее сын Сенчуковой и Рыбина прокомментировал слухи о беременности невесты.