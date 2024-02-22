«Ничего на всеобщее обозрение мы не выносим»: сын Сенчуковой прокомментировал новость о беременности невесты

Сын певцов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина опроверг новости о скором пополнении в семье. По словам Василия, на самом деле его возлюбленная Валерия не беременна. Да и в принципе в ближайшее время он становиться папой не хочет.

В середине февраля в СМИ появилась информация, что звездный наследник в 25 лет решил стать папой. Журналисты связались с ним, чтобы узнать, как он себя чувствует в ожидании первенца, и получили весьма неожиданный ответ. Оказалось, что избранница Василия не находится в положении, а весь сюжет НТВ – это монтаж и догадки без доказательств.

По признанию сына Сенчуковой, он удивился и посмеялся, когда увидел про себя программу по телевизору. После ее выхода многие стали звонить его возлюбленной и поздравлять с беременностью.

«Над вопросом о рождении детей пока не работаем. Рановато, считаю. Никто нас не торопит с внуками. Это всё, скажем так, внутри пары, ничего на всеобщее обозрение мы не выносим», - поделился Рыбин с Voice.

Ранее Наталья Сенчукова рассказала, как они с Виктором Рыбиным узнали о раке кожи.