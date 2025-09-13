Есть завещание: раскрыто, кому достанется наследство актрисы Валентины Талызиной

Умершая в июне 2025 года актриса Валентина Талызина оставила завещание. Подробности рассказали родные звезды советского кино.

Как пояснили близкие артистки, перед смертью она составила завещание, согласно которому все имущество перейдет ее единственной внучке Анастасии.

«Никаких споров нет. Бабушка была мудрая, все организовала. Ксения, дочь Валентины Талызиной, полностью на стороне Насти», — рассказал aif.ru источник, близкий к окружению семьи звезды.

У артистки была квартира в Москве на Большой Никитской улице, стоимость которой может достигать 50 млн рублей и более. Помимо этого, она владела дачей в Кратово — недвижимость оценивают в 40−50 млн рублей.

Юрист Александр Хаминский отметил, что значительную часть наследства Талызиной могут составлять интеллектуальные права: гонорары из мультфильмов и права на сценарий документального фильма о Бунине. Также артистка обладала многочисленными орденами и медалями.

Знаменитость скончалась в возрасте 90 лет 21 июня 2025 года после борьбы с раком поджелудочной железы.

Напомним, Валентина Талызина перед смертью жалела, что уделяла мало времени дочери.