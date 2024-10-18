«Там бардак и неразбериха»: доктор Мясников радикально решил вопрос с хейтерами

Врач и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников пожаловался на хейтеров. Его возмутили неуважительные комментарии, поэтому он решил прервать общение с пользователями в Telegram-канале «Вопросы доктору».

«То, что там бардак и неразбериха - полбеды. Это со временем могло бы структурироваться. Но 70% там просто неуважительных комментариев. То коротко отвечаю, то админа им подавай, то еще что. Удаляю канал и закрываю тему. Мне что: больше всех надо?» - написал Мясников в своем основном Telegram-канале.

Телеведущий принял решение удалить канал, в котором отвечал на различные медицинские вопросы подписчиков. Свой основной канал Мясников оставил, но закрыл комментарии.

Ранее Александр Мясников оказал помощь россиянке, упавшей в обморок в аэропорту Дубая. Он же потом курировал местных медиков. Отмечается, что туристка получила тепловой удар.