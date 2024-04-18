Mash: доктор Александр Мясников спас упавшую в обморок женщину в аэропорту Дубая

Телеведущий и врач Александр Мясников оказал помощь россиянке, упавшей в обморок в аэропорту Дубая.

Соответствующий кадры оказались в распоряжении Telegram-канала Mash.

На видео другая россиянка комментировала происходящее: «Человеку плохо, ни доктора, никого нет, никто не может подойти».

Источник утверждает, что первую помощь 74-летней женщине оказывал Мясников. Он же потом курировал местных медиков. Отмечается, что туристка получила тепловой удар.

Напомним, россияне не могут вылететь из ОАЭ после потопа. Некоторые должны были вернуться в Россию три дня назад.

Ранее ведущая Анфиса Чехова заявила, что осталась без денег в Дубае и не могла расплатиться за такси. Знаменитость трижды ввела неправильный пин-код на таджикской карте, вследствие чего ее заблокировали. Помощь оказала подруга.