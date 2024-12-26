«Там 100% статья и срок»: друг Тиммы заявил об уничтожении его телефона из-за компромата на Седокову

Друг баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачев заявил, что телефон спортсмена могли уже уничтожить. Он уверен, что гаджет никогда не попадет в руки родителей покойного. А все из-за его экс-жены Анны Седоковой.

Многие из окружения Тиммы винят именно певицу в смерти Тиммы. Его близкие считают, что именно она довела его до самоубийства. По словам близкого друга Яниса, все доказательства хранились в смартфоне баскетболиста. Но от них уже давно избавились «покровители» Анны.

«Яниса довели до самоубийства. Самое обидно, что телефон Яниса родителям не отдали и не отдадут. Потому что, я уверен, если прочитала бы это все прокуратура, их переписки, там 100% статья и срок. Но, безусловно, покровители уже позаботились об этом, и все удалено. Вот увидите, телефон Яниса никогда в жизни не найдется. А если типа и найдется, то будет просто телефон левого человека. Я знаю больше, чем вы все думаете. Можно много говорить, но правда останется одна!» - заявил Марк.

Напомним, что тело Яниса было найдено в Москве в ночь с 16 на 17 декабря. Перед смертью он поздравил бывшую жену в социальных сетях с днем рождения. Узнав о кончине баскетболиста, Седокова попала в больницу с нервным срывом. Она до сих пор находится под присмотром медиков.

Ранее Светлана Грачева рассказала, как Анна Седокова флиртовала с мужчинами на матчах Яниса Тиммы.