Всегда была в активном поиске: в окружении Яниса Тиммы рассказали о поведении Седоковой в браке
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Пока певица Анна Седокова находится под присмотром медиков после нервного срыва, появляется все больше подробностей о ее браке с баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой в ночь с 16 на 17 декабря. Многие считают, что именно артистка виновата в смерти экс-мужа. И с этим согласна правозащитница Светлана Грачева. Она отметила, что даже в отношениях со спортсменом вокалистка вела себя неподобающим образом. Например, флиртовала с мужчинами.
Грачева знала Тимму лично и посещала матчи с его участием. Они познакомились в 2019 году, когда Светлана встречалась с Андреем Астаховым, профессиональным баскетболистом. Его родным братом является Павел Астахов, возглавляющий БК «Химки».
«Янис Тимма был потрясающим человеком, хорошо воспитанным, интеллигентным, искренним, в его глазах виделась мне доброта, он был расположен к болельщикам. Игра с ним была яркая, а поклонники прилетали со всей страны, если Янис играл дома в Химках», - рассказала Грачева порталу «Страсти».
По словам правозащитницы, Янис сильно изменился, когда сошелся с Анной Седоковой. И это подчеркивали даже его коллеги. «Считали, что Седокова плохо действует на Яниса», - отметила Светлана.
Приятельница Тиммы рассказала, как своими глазами увидела, что из себя представляет певица. Это случилось во время одного из матчей, на который баскетболист не смог прийти.
«Я видела искреннюю любовь к Анне, а вот о Седоковой у меня сложились очень негативные воспоминания. Знаете, я никогда не забуду, как мы пришли с Андреем на игру, и Яниса не было. Как выяснилось позже, он был травмирован и отсутствовал, но была Анна. Я помню, как у нее бегали глазки на других мужчин, как она допускала флирт, хоть и была в отношениях с Янисом, - подчеркнула Светлана. — То, что Анна могла изменять, у меня сомнений нет. Повторюсь, что я сама лично видела, как она засматривается на мужчин, а на игры с БК «Химки» ходили очень влиятельные мужчины. Это та женщина, которая в отношениях или в браке будет все равно находиться в поиске. Лично мое субъективное мнение со стороны».
Сейчас, когда о Янисе некоторые высказываются негативно, Светлане больно, так как она уверена — он был хорошим человеком. И даже если он действительно шантажировал Седокову, то от бессилия, ведь сильно любил бывшую жену и не мог ее вернуть.
«Весь мир оплакивает Яниса — это показатель того, каким он был человеком», - заявила Грачева.
Ранее стала известна дата прощания с Янисом Тиммой.