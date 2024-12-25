Всегда была в активном поиске: в окружении Яниса Тиммы рассказали о поведении Седоковой в браке

Пока певица Анна Седокова находится под присмотром медиков после нервного срыва, появляется все больше подробностей о ее браке с баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой в ночь с 16 на 17 декабря. Многие считают, что именно артистка виновата в смерти экс-мужа. И с этим согласна правозащитница Светлана Грачева. Она отметила, что даже в отношениях со спортсменом вокалистка вела себя неподобающим образом. Например, флиртовала с мужчинами.

Грачева знала Тимму лично и посещала матчи с его участием. Они познакомились в 2019 году, когда Светлана встречалась с Андреем Астаховым, профессиональным баскетболистом. Его родным братом является Павел Астахов, возглавляющий БК «Химки».

«Янис Тимма был потрясающим человеком, хорошо воспитанным, интеллигентным, искренним, в его глазах виделась мне доброта, он был расположен к болельщикам. Игра с ним была яркая, а поклонники прилетали со всей страны, если Янис играл дома в Химках», - рассказала Грачева порталу «Страсти».

По словам правозащитницы, Янис сильно изменился, когда сошелся с Анной Седоковой. И это подчеркивали даже его коллеги. «Считали, что Седокова плохо действует на Яниса», - отметила Светлана.