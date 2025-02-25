Талантливый, веселый, задиристый: каким был при жизни звезда «Дальнобойщиков» Владислав Галкин

Звезда фильмов «Дальнобойщики», «В августе 44-го…» Владислав Галкин скончался 15 лет назад, не дожив два месяца до 39-летия. Для многих фанатов его смерть стала большим шоком. Владимир Гостюхин рассказал, каким был талантливый артист при жизни.

Народный артист Белоруссии, который снимался с Галкиным в «Дальнобойщиках», назвал смерть молодого артиста «огромной трагедией». Как пояснил Гостюхин, Владислав был невероятно талантливым, веселым, задиристым человеком с даром перевоплощения.

На съемках второй части фильма артист заметил, что Галкин уже стал «звездить». Ко всему прочему, добавилась зависимость от алкоголя и проблемы в личной жизни. Поэтому той атмосферы, которая была в первых «Дальнобойщиках» уже не ощущалось.

В дальнейшем Владислав снимался в сериалах, но не все они были качественными.

«Я с интересом следил за работой Влада. Считаю, что его талант затаскали по дешевым сериалам. Но я понимаю — деньги нужны всем, особенно молодым и семейным, а ему предлагали высокие гонорары», — приводит слова Гостюхина MSK1.RU.

Напомним, отец Владислава Галкина не сможет посетить его могилу в 15-летнюю годовщину со дня смерти сына. Всему виной стала пневмония.