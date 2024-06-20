«Талантливый человек»: звезда «Кривого зеркала» высказался о Максиме Галкине*

Юморист и актер Карен Аванесян поделился мнением о покинувшем РФ коллеге Максиме Галкине* (признан иноагентом на территории РФ). Его слова прозвучали в интервью YouTube-каналу «RTVI Развлечения».

Аванесян рассказал, что ему нравится творческий диапазон мужа Аллы Пугачевой. Он уточнил, что опальный комик может делать как мужские, так и женские голоса. По мнению Аванесяна, Галкин* является одним из лучших шоуменов.

Юморист признался, что отъезд Галкина* стал потерей для российского юмора.

«Вообще любой хороший артист, конечно, потеря. Но он сам решил, как ему быть. Жалко, конечно. Я очень хотел бы, чтобы Галкин остался в России. Он удивительнейший и талантливый человек», — заявил Аванесян.

Актер подчеркнул, что одним из главных преимуществ Галкина* стало наличие лингвистического образования. Артист отметил, что коллега шикарно применял знание языков в своих пародиях. В качестве примера Аванесян привел выступление юмориста в Армении, где на сцене он перевоплотился в политика Бориса Ельцина.

«В зале грохот стоял! Потому что Ельцин вдруг заговорил по-армянски. Я считаю, он, конечно, потрясающий пародист, юморист. Все вместе!», — заключил он.

Ранее мы писали, что Галкин* снялся с Пугачевой и детьми в честь 48-летия.

*(признан иноагентом на территории РФ)