«Любимому мужу и папе»: Галкин* снялся с Пугачевой и детьми в честь 48-летия

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) снялся в ресторане с женой Аллой Пугачевой и 10-летними детьми – Лизой и Гарри. Он опубликовал фото в соцсетях в честь своего дня рождения, но не рассказал о том, как провел этот день.

На новом кадре именинник позировал с членами семьи. Сам Максим* был в белой футболке, а его жена в светлом длинном платье с цветочным узором. Наследники тоже подобрали наряды в одной цветовой гамме – на дочери было серебристое вечернее платье с белым жакетом и люксовой сумочкой, а на сыне – футболка и украшение на шее. Поклонники отметили, что Гарри очень похож на папу и повторяет его стиль.

При этом 48-летний именинник не стал рассказывать подробности этого дня, но на фото был виден его праздничный торт. На нем красовалась надпись «любимому мужу и папе».

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям и написали, как быстро растут дети. А некоторые сделали комплименты Алле Борисовне, отметив, что она выглядит прекрасно. Интересно, что многие ждали от Пугачевой поздравления в соцсетях, но она хранила молчание.

Ранее мы писали о том, что певице Алле Пугачевой и юмористу Максиму Галкину* запретили въезд на Мальдивы. На протяжении длительного времени жители Мальдив проводят акции протеста и требуют, чтобы правительство запретило гражданам Израиля въезд в страну. Президент отреагировал на их просьбу и заявил, что в законодательство внесены соответствующие правки.

*признан иноагентом на территории РФ