«Талантливый человек»: Никита Михалков пожалел Семена Слепакова* и высказался о других уехавших артистах

Режиссер Никита Михалков в очередной раз поделился мнением о том, как относится к уехавшим из России артистам. В этой связи кинодеятель вспомнил Семена Слепакова* (признан иноагентом на территории РФ): он назвал сценариста, продюсера и поэта талантливым человеком и пожалел об отъезде из России.

Комментарий Михалкова приводит РИА Новости.

Режиссер заявил, что ему не жалко уехавших артистов.

«Мне жалко талантливых. Мне жалко, допустим, Слепакова*, как талантливого человека…», - сказал Михалков на пресс-конференции Московского Международного кинофестиваля и отметил, что в России тот был востребован и интересен.

Он напомнил, что артисты уехали по собственному желанию оттуда, где их любили и «платили большие деньги».

Ранее Михалков заявлял, что не хочет и не станет работать с релоктантами. Уехавшим из России будет закрыт вход на ту съемочную площадку, где он работает.

*признан иноагентом на территории РФ