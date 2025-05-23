«Талантливый человек и поэт»: Никита Джигурда записал песню на стихи Сергея Лаврова

Актер Никита Джигурда записал песню на стихи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он назвал политика «главным дипломатом всея Руси».

Джигурда опубликовал видео, как исполняет песню, на личной странице в соцсетях.

«Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому, как главе МИД России, заслуженно вручили высшую награду России - орден Святого апостола Андрея Первозванного», - подписал актер под видео.

Джигурда уточнил, что Лавров сочинил исполняемый им текст некоторое время назад.

«Хочется верить, что стихотворение Сергея Викторовича, написанное им до вступления в должность дипломата, отражает и сегодняшнее душевное состояние этого талантливого человека и поэта», - отметил артист.

Джигруда снимается в кино с конца 1980-х. Записал несколько альбомов и сборников песен – первый из них вышел в 1984-м.

Ранее сообщалось, что актер выложил клип «Джига Дрыга». Актер снялся вместе с экс-участницей «Дома-2».