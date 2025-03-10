«Искусственный интеллект вступает в права»: Никита Джигурда выложил клип с экс-участницей «Дома-2»

Актер Никита Джигурда выложил клип с экс-участницей «Дома-2» Марией Сигаевой. В подписи к видео он отметил композитора Юрия Лозу, а также мужа певицы Наташи Королевой Сергея Глушко.

Фрагмент клипа опубликован в личном блоге актера. К видео содержится подпись: «Искусственный интеллект вступает в свои права. Из матрицы выйдут немногие».

Джигурда поблагодарил Марию Сигаеву за коллаборацию. Певица, которая указала в личном блоге, что пишет треки на заказ, с 2024 года продвигает дуэт с Джигурдой и их совместную песню.

«Коллаб года, я считаю», - делилась она еще в октябре прошлого года.

На видео актер и певица, одетые во все белое, двигаются и танцуют. Волосы девушки уложены на бигуди в виде долларов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов высказался о карьере и гонорарах Джигурды. По его словам, актер получает от 800 тыс. рублей и выше за мероприятие.