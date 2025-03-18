«Талант от папы»: Долина отметила, что Бедрос Киркоров был примером для Филиппа

Певица Лариса Долина высказалась о смерти народного артиста РФ Бедроса Киркорова. Артистка отметила, что он был примером для сына – Филиппа.

Комментарий исполнительницы приводит Газета.Ru.

Долина знала Бедроса Киркорова много лет. Артистка слышала, как он поет в молодости, и вспоминает об умершем как «талантливом и душевном человеке, который не чаял души в своем сыне».

Долина знала всю семью Бедроса, когда еще была жива мама Филиппа. Артистка говорит, что «это была очень красивая пара».

«Я соболезную Филиппу, но на самом деле Бедрос прожил очень красивую, достойную жизнь и был примером для своего сына», - сказала певица.

Она отметила, что Филипп многое перенял от отца, в том числе доброту и жизненный оптимизм.

«Конечно, талант у него точно от папы!» - отметила Долина.

Она принесла соболезнования Филиппу и добавила, что Бедрос будет всегда живым, пока его помнят.

Отец Киркорова скончался 18 марта в 15:37. Смерть застала его дома. Известно, что рядом с 92-летним Бедросом находилась сиделка, она самостоятельно делала отцу Киркорова ингаляцию и вводила кислород.