«Талант не пропьешь»: Иван Краско обратился к актеру Михаилу Ефремову

Иван Краско назвал Михаила Ефремова патриотом, который останется в России. Об этом сообщает News.ru.

10 ноября Михаилу Ефремову исполняется 60 лет. Актер встречает юбилей в стенах колонии, однако поздравления звездные коллеги передают артисту через прессу. Так, народный артист России Иван Краско, который дружит с Ефремовым, высказал слова поддержки актеру.

«Миша, брат мой, прости, но именно так я ощущаю душевное родство с тобой. Я очень много думал о том, что случилось с тобой, и даже себя винил в том, что не поучаствовал в твоей судьбе. Но ты вел себя действительно как поэт, гражданин, которого я отлично помню», - трогательно обратился он к звезде.

По словам Краско, он считает Ефремова настоящим патриотом России, который не уедет за границу после освобождения.

«Я горжусь, что знаком с тобой и что мы исповедуем одно: у нас свой патриотизм, и никуда мы из России не денемся, да и нет у нас такой потребности, мы русские люди», - заявил он.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ефремов может выйти на свободу уже в ближайшие месяцы.