Адвокат Алешкин заявил, что Ефремов может выйти из тюрьмы в ближайшие месяцы. Об этом сообщает News.ru.

По словам юриста Андрея Алешкина, Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии, может выйти на свободу благодаря процедуре условно-досрочного освобождения.

«Действительно, есть правовые основания для замены наказания или условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова. Сократить можно пол срока или треть, в зависимости от того, что будет просить сам заключенный. Необходимо подать соответствующее ходатайство», - объяснил он.

Алешкин заявил, что в случае, если Ефремов подаст прошение об УДО, его могут рассмотреть до Нового года.

«Если бы он подал ходатайство сейчас, то суд мог бы рассмотреть это дело до Нового года. То есть, если суд примет его сторону, он мог мы выйти из тюрьмы в ближайшие месяцы», - рассказал юрист.

Напомним, Михаил Ефремов стал виновником ДТП в центре Москвы - 8 июня 2020 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Сам артист почти не пострадал, а водитель фургона скончался в больнице от полученных травм. Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам колонии.

Ранее мы писали о том, что сын Михаила Ефремова не приедет в колонию на 60-летие и ничего ему не передаст.