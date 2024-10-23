«Талант надо иметь, чтобы построить такое здание»: Анна Шатилова назвала красивым замок Максима Галкина*

Диктор Анна Шатилова назвала красивым замок юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). По мнению народной артистки РСФСР, построить такое здание может только талантливый человек.

Комментарий Шатиловой приводит издание «Абзац». По ее мнению, особняк достоин восхищения.

«Какой красивый замок у Максима*! Какой талант надо иметь, чтобы построить такое здание! Когда смотришь на него, глаз радуется», - призналась Шатилова.

Диктор сравнила замок Галкина* с Невским проспектом и старой Москвой. По ее мнению, «надо побольше такой красоты».

Шатилова призналась: она «обожает» Галкина* и певицу Аллу Пугачеву. Артистка считает, что те «много вложили» в отечественное искусство, и призвала не загонять их в угол.

Ранее сообщалось, что Пугачева была против строительства замка в Грязи. В итоге ей не понравились горгульи у входа и дизайн оград.

*признан иноагентом на территории РФ