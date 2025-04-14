«Такую утрату невозможно пережить»: певец Ярослав Сумишевский высказался о смерти жены

Певец Ярослав Сумишевский вспомнил о страшной аварии, унесшей жизнь его жены четыре года назад. В интервью журналу «Теленеделя» артист признался, что до сих пор не оправился после трагедии.

В 2021 году Ярослав Сумишевский с женой Натальей попал в ДТП под Красноярском по пути на концерт. В результате певец получил сотрясение головного мозга, а его супруга впала в кому, из которой так и не вышла. Спустя несколько лет после трагедии артист нашел счастье с новой избранницей, но боль от утраты все еще не прошла. В тяжелый период его спасло творчество, и теперь он более осознанно относится к жизни.

«Такую утрату невозможно полностью пережить — боль остается. Моя работа помогла мне немного переключить внимание: я погрузился в гастроли, туры и творчество. Как я изменился? Стал более осознанным и внимательным к близким. И особенно ощутил ценность самой жизни», — поделился Ярослав Сумишевский.

В браке с Натальей у певца родился сын Мирослав, которому в этом году исполнилось восемь лет. У Ярослава Сумишевского плотный гастрольный график, поэтому с воспитанием мальчика ему помогают близкие.

«В воспитании моего сына Мирослава мне активно помогает мой папа Александр и его жена Елена. Они воспитывают внука с любовью и заботой, но также с необходимой строгостью. Как только возвращаюсь с гастролей, забираю сына, и мы проводим время вместе», — рассказал артист.

О новой возлюбленной Ярослав Сумишевский предпочитает не распространяться, но известно, что Анастасия уже знакома с его детьми. Старшая дочь певца Ксения одобрила выбор отца: «Умная, добрая, женственная, хорошая, общительная, мы сразу нашли контакт».

Ранее мы писали о том, что Ярослав Сумишевский объяснил, почему скрывает новую возлюбленную.