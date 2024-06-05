«Такую шею видела у Фриске»: как развивалась болезнь Анастасии Заворотнюк

Гример Анастасии Заворотнюк рассказала о предвестниках рака у актрисы. Об этом сообщает Woman.ru.

В мае 2024 года ушла из жизни Анастасия Заворотнюк. Актриса 5 лет боролась с раком, однако недуг оказался сильнее. Гример Лариса Лосева вспомнила, что проблемы со здоровьем начались у Заворотнюк за несколько лет до выявления болезни. По словам Ларисы, Анастасия жаловалась на головные боли и часто падала в обморок. Актрисе вызывали скорую помощь, однако та отказывалась от дальнейшего обследования.

Также Лосева вспомнила, что у Заворотнюк была чувствительная кожа. «Она требовала, чтобы грим ей наносили новенькой кисточкой. А потом и вовсе заказывала себе личного гримера-визажиста. И могла гримироваться по 40 минут, заставляя коллег ждать», — высказалась гример.

Несмотря на то, что Лосева гримировала Заворотнюк только новыми кистями, актриса продолжала страдать от аллергии. Более того, Лариса обратила внимание на кожу Анастасии, которая была «как печеное яблоко».

«Как печеное яблоко, в отличие о подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне. При этой ассоциации холодею от ужаса», — резюмировала гример.

Ранее 5-летняя дочь Заворотнюк пришла на могилу матери вместе с Петром Чернышевым. Подробности читайте в этой новости.