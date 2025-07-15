«Такую глупость я не мог сказать»: Вяземский прокомментировал видео с оскорбительными шутками про Липецк

Телеведущий и профессор МГИМО Юрий Вяземский оказался в центре скандала после появления в соцсетях видеоролика с тамбовского телеканала, где он высказывался о Липецке. Мужчину обвинили в оскорблении жителей крупного российского города. В разговоре с «Ридусом» он опроверг обвинения.

В распространившемся видео ведущий программы «Умницы и умники» рассуждал о городе.

«Если ты дурак, живи в Липецке… Ой, что-то я не то сказал, простите... Мне как-то всё равно, что в Липецке об этом подумают. Важно, чтобы меня любили тамбовские. Когда наконец вернете Липецк в мою родную Тамбовскую губернию, тогда посмотрим», – сказал Вяземский в видеоролике.

Однако сам телеведущий настаивает, что эти слова ему не принадлежат. Он намекнул, что это видео – фейк.

«Я такого не говорил никогда. Вы сами понимаете, как сейчас видеозапись можно сделать. У меня нежнейшее отношение к Липецкой области, потому что она некогда была частью Тамбовской губернии. Такую глупость я не мог сказать», — заявил профессор.

Тем временем первый заместитель координатора липецкого отделения ЛДПР Никита Кичапин сообщил о подготовке жалобы генеральному директору Первого канала с требованием отстранить Вяземского от эфиров, пока он не извинится перед жителями.

Кичапин также анонсировал подачу судебного иска против телеведущего на сумму в 20 миллиардов долларов в пользу города.

Ранее мы писали о том, что певец SHAMAN разрыдался на концерте в Липецке.