«Такую дичь несет»: Илья Соболев высказался о нашумевшем интервью с Сябитовой

Илья Соболев прокомментировал ссору на интервью с Розой Сябитовой. Об этом он рассказал в шоу «Макарена».

Комик Илья Соболев уже несколько раз брал интервью у Розы Сябитовой — и во всех случаях между знаменитостями происходили словесные перепалки. Так, в первой беседе сваха называла комика клоуном.

По словам Соболева, тогда слова Сябитовой звучали смешно.

«Не знаю, почему это убрали, но она перед этим сказала „я люблю молодежь, слежу за трендами“, а потом она начала предъявлять, что я мелкий. Реально уважаемая где-то женщина такую дичь несет», — заявил он.

Во время второй беседы случился известный разговор между Соболевым и сыном Сябитовой, который породил волну мемов. Впрочем, сам юморист рассказывает, что ему жаль сына свахи.

«Зря вы на парня накинулись. На самом деле он ни в чем не виноват. Мы часто осуждаем других людей за странное поведение, хотя сами в разных ситуациях можем вести непредсказуемо», — добавил он.

