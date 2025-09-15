«Даже если сам Джеки Чан разведется и придет ко мне»: Роза Сябитова отказалась выходить замуж после двух разводов

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что не собирается выходить замуж в третий раз. По словам свахи, подруга Лариса Гузеева часто пытается свести ее с кем-нибудь, но она не видит причин еще раз отправляться под венец.

В шоу «Стереотипы» Сябитова отметила — ей достаточно двух неудавшихся союзов. Последний распался в 2011 году. Не готова она передумать и ради своего кумира Джеки Чана.

«У Ларисы не получается меня сосватать. Я сказала: „Ларис, успокойтесь, замуж не пойду“. Она все время Брэдом Питом бредила, а я Джеки Чаном. Даже если сам Джеки Чан разведется и придет ко мне, не пойду замуж и за него», - заявила Роза.

По признанию телеведущей, сейчас она хочет тратить время не на поиски достойного мужчины, а на себя. Она поделилась, что ее полностью устраивает ее жизнь, поэтому попросила больше не предлагать ей кандидатов на роль третьего мужа.

Напомним, что у Сябитовой есть двое детей – дочь Ксения уже вышла замуж и воспитывает ребенка, а сын Денис пока одинок. Не так давно мужчина стал героем мема после того, как побывал на «Шоу Воли». Вместо того, чтобы ответить на вопросы о личной жизни, он повторял фразу «сам решу», что пользователи посчитали смешным.

