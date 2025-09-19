«Хочу, как у Майкла Джексона»: 50-летний Артемий Лебедев сделал пластику носа

50-летний дизайнер Артемий Лебедев сделал операцию на носу. Он вышел на связь из больницы и заявил, что выполнил пластику, но интернет-пользователи уверены – предприниматель исправлял перегородку.

Об операции Лебедев сообщил на личной странице в соцсетях.

«Дозрел до пластики носа. Хочу носяпу, как у Майкла Джексона, но только чтобы никто не догадался», - подписал он снимок из больницы.

В Сети стали обсуждать, зачем Лебедеву потребовалась пластическая операция. Блогер критиковал пластику и заявлял, что женщины помешались на улучшении себя.

Поклонники пришли к выводу, что блогер исправлял носовую перегородку. Часто это делается по медицинским показаниям, а не ради эстетики.

«Обычно такая повязка при операции на перегородке», «Да перегородку он поправляет. Это мешает дышать и спать», «Ужасная операция», - пишут в Сети.

Ранее Лебедев сообщил, что стал отцом в 11 раз. 12 августа его возлюбленная родила дочь в Москве. Дизайнер лично присутствовал на родах.