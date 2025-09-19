«Хочу, как у Майкла Джексона»: 50-летний Артемий Лебедев сделал пластику носа
© Starface.ru
50-летний дизайнер Артемий Лебедев сделал операцию на носу. Он вышел на связь из больницы и заявил, что выполнил пластику, но интернет-пользователи уверены – предприниматель исправлял перегородку.
Об операции Лебедев сообщил на личной странице в соцсетях.
«Дозрел до пластики носа. Хочу носяпу, как у Майкла Джексона, но только чтобы никто не догадался», - подписал он снимок из больницы.
В Сети стали обсуждать, зачем Лебедеву потребовалась пластическая операция. Блогер критиковал пластику и заявлял, что женщины помешались на улучшении себя.
Поклонники пришли к выводу, что блогер исправлял носовую перегородку. Часто это делается по медицинским показаниям, а не ради эстетики.
«Обычно такая повязка при операции на перегородке», «Да перегородку он поправляет. Это мешает дышать и спать», «Ужасная операция», - пишут в Сети.
Ранее Лебедев сообщил, что стал отцом в 11 раз. 12 августа его возлюбленная родила дочь в Москве. Дизайнер лично присутствовал на родах.