Такой же диагноз был у Началовой: экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс сделала признание о неизлечимой болезни

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс раскрыла свой диагноз. Она призналась, что частично из-за этой болезни покинула музыкальный коллектив. Врачи обнаружили у нее системное аутоиммунное заболевание крови.

С недугом Вокс борется уже долгое время. Раз в год она делает химиотерапию, проходит лечение, которое сказывается на ее внешности. У нее был период, когда сильно опухали ноги и лицо, а волосы выпадали. Болезнь является неизлечимой, и медики не дают никаких прогнозов, сколько певица еще может прожить. Отметим, что такой же диагноз был в Юлии Началовой.

По словам Алисы, первые признаки заболевания у нее появились, когда она выступала в составе группы. У нее пересыхало во рту, болели глаза, но она считала это несерьезными проблемами. Причину она узнала во время одного из обследований. Врачам не понравился ее анализ крови, и когда стали разбираться в показателях, поставили страшный диагноз.

«Прогноз совершенно непонятен. Кто-то живет с этим два года, а кто-то 90 лет. Все сугубо индивидуально. При этом все лечатся одним и тем же», - заявила Алиса на YouTube-канале Аллы Шишкиной.

Вокс поделилась, что о ее диагнозе знали немногие, но Сергею Шнурову было все известно. При этом он никак не помог коллеге. Сейчас дорогостоящее лечение певица оплачивает полностью сама. Она призналась, что денег нужно много, но жизнь важнее.

Ранее Алиса Вокс раскрыла причину увольнения Сергеем Шнуровым Юлии Коган.