«Такой вопрос не поднимался»: Артем Иванов рассказал о возможном возвращении Паршуты в «Инь-Ян»

Артем Иванов заявил, что Юлии Паршуте не предлагали вернуться в «Инь-Ян». Об этом сообщает StarHit.

Музыкант Артем Иванов сейчас активно выступает в составе группы «Инь-Ян». В 2011 году коллектив покинула певица Юлия Паршута, которая начала сольную карьеру. А в 2016 году из группы в связи с беременностью ушла сначала Татьяна Богачёва, а затем Сергей Ашихмин, который тоже решил петь сольно.

Впрочем, в декабре 2022 группа восстановилась в составе Артём Иванов — Татьяна Богачёва — Сергей Ашихмин. Как рассказал сам Иванов, мыслей о возвращении в коллектив Юлии Паршуты не было.

«Насколько знаю, ребята с Юлей не говорили на эту тему. Я тоже. Такой вопрос у нас не поднимался, в общем», — объяснил он.

При этом Паршута исполняет песни «Инь-Ян». Так, в одном из популярных шоу на ТВ она спела «Камикадзе». По словам Иванова, он слышал кавер коллеги.

«Дело в том, что есть песни удобные для разного рода переделок, например, „Ночь“ Андрея Губина. А есть сложные в силу гармонии и структуры. В них непросто добавить новое звучание. Вот „Камикадзе“ очень в этом смысле сложная песня. Юля спела хорошо», — добавил он.

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