«Буду загадывать себе под елочку»: Самбурская раскрыла главную мечту

Актриса Настасья Самбурская призналась, что копит деньги на квартиру. 37-летняя звезда рассказала в интервью WomanHit.ru о новогоднем желании и о том, с кем будет встречать главный праздник.

Поклонники заметили, что звезда сменила стиль и стала меньше говорить о личной жизни. В беседе с журналистами она не стала раскрывать подробности отношений, но рассказала о мечтах. Самбурская очень хочет купить недвижимость. Она упомянула желание, когда поделилась планами на новогоднюю ночь.

«Я буду загадывать себе под елочку квартиру. Деньги на эту квартиру, которую я сейчас как раз выбираю», – призналась звезда.

Артистка отметила, что собирается встречать праздник в компании, но точного решения пока нет. Неизвестно, будет ли рядом с ней возлюбленный, о котором писали СМИ.

«Эта компания в подвешенном состоянии находится, со дня на день должно все проясниться. Но я никуда, скорее всего, не поеду, потому что мне нужны деньги, чтобы покупать квартиру», – объяснила актриса.

Настасья добавила, что не собирается посещать заграничные курорты из-за «огромного курса доллара».

«Максимум в санаторий съезжу, какие-нибудь витаминные процедуры сделаю, и — вперед с песнями!» – добавила артистка.

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