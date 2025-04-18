«Этот порог пройден»: невестка Валерии боялась, что родит в день рождения свекрови

Со дня на день 27-летняя невестка певицы Валерии Лиана Шульгина станет мамой во второй раз. Накануне исполнительнице хита «Часики» исполнилось 57 лет. Избранница сына звезды обрадовалась, что не родила в день рождения свекрови.

Лиана замужем за младшим сыном артистки Арсением. В январе 2021 года у них родилась дочь Селин, а в прошлом году супруги обрадовали Валерию и Иосифа Пригожина неожиданной новостью: у них будет второй ребенок. Роды запланированы на апрель, известен и пол малыша – Арсений и Лиана станут родителями сына, которому выбрали имя Мирон.

Изначально предполагалось, что малыш может появиться на свет в день рождения Валерии, но этого не произошло, и Лиана вздохнула с облегчением.

«Сегодня день рождения у Валерии, и я очень рада, что этот "порог" пройден!», - в шутку написала Лиана в своем Telegram-канале.

Девушка надеется, что Мирон выберет себе свой собственный праздник и не станет появляться на свет в чей-то день рождения.

На 39-й неделе беременности невестка Валерии и ее дочь Селин заболели. Малышку пришлось отдать бабушке. Лиана почувствовала недомогание, которое достаточно быстро пришло. Теперь она настраивается на роды и старается беречь свое здоровье.

Ранее Лиана Шульгина рассказала, как певица и Иосиф Пригожин отреагировали на ее беременность.