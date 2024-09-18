«Такой недоухажер»: возлюбленный дочери Елены Борщевой не прошел «кастинг» ее звездной матери

Актриса Елена Борщева рассказала о личной жизни 17-летней дочери Марты. Она отметила, что был у нее ухажер, который не прошел «кастинг».

Звездная наследница часто выходит в свет вместе с мамой. Недавно она вновь появилась с ней на публике на премьере комедии «Маме снова 17». На мероприятии юмористка пообщалась с журналистами и рассказала об отношениях с Мартой. Она призналась, что переходный возраст они уже прошли, и сейчас их связь очень крепкая.

По словам Елены, с дочерью они не являются прямо подругами, так как все равно должны быть границы. Но они все равно близки. Так, Марта не скрывает от мамы своих кавалеров. С последним Борщева была знакома лично, но он ей не понравился. В итоге он вскоре ушел из жизни ее дочки.

«Случайно встретились на улице. Пришлось познакомиться», — отметила Елена в беседе с Kp.ru. А Марта поспешила дополнить: «Но мы с ним уже не общаемся… ну, был такой недоухажер».

Борщева подчеркнула, что молодой человек не прошел кастинг на ухажера, поэтому Марта с ним рассталась.

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