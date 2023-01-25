«Силиконовая кукла»: Надежда Бабкина перекроила себя к пенсии до неузнаваемости
Надежда Бабкина вызвала у фанатов бурю негодования из-за снимков студенческих лет.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Певица Надежда Бабкина перекроила себя к пенсии до неузнаваемости. Артистка опубликовала фотографии студенческих лет, на которых видно, какой красивой она была в молодые годы. Сравнивая внешность знаменитости тогда и сейчас, поклонники принялись писать, как обезобразила Бабкина лицо.
«Сейчас силиконовая кукла», - отметила одна из подписчиц.
Кто-то указывал, что певица зря увлеклась филлерами и пластикой. «Другая женщина», - пишут комментаторы, оценивая внешний вид 72-летней артистки.
Ранее стало известно, зачем Бабкиной отношения с Евгением Гором, который младше на 30 лет. Психоаналитик объяснила, что это не связано с патологией.
Фото: Фото с личной страницы Надежды Бабкиной