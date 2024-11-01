«Такой „дурачок“ в хорошем смысле»: Роман Архипов высказался о конфликте Шаляпина и Дробыша

Певец Роман Архипов прокомментировал конфликт композитора Виктора Дробыша и артиста Прохора Шаляпина. Он считает, что выпускник «Фабрики звезд» сам придумал, что является легендой, и верит в этом.

По мнению Архипова, сам по себе Шаляпин не плохой человек, просто образ у него эпатажный. Он заверил, что, как только камеры выключаются, он сразу же меняется. Роман знаком с ним лично, поэтому знает о его веселой и доброй стороне.

Артист подчеркнул, что Прохор много раз пытался пробиться к славе, но всенародное признание так и не получил. За это ему жаль коллегу.

«Он не гнилой. Он просто такой „дурачок“ в хорошем смысле этого слова. Он себе придумал, что он легенда, и пытается этот образ отыгрывать, а его на бабушках все женят», — заявил Архипов в беседе с Пятым каналом.

К слову, несмотря на то, что Прохор заверил поклонников — ему все равно на слова Дробыша о нем, он все еще не может отпустить ситуацию. На премьере сериала «Дайте шоу» он несколько минут критиковал композитора, заявляя, что он никто.

Ранее Прохор Шаляпин объяснил, почему Виктор Дробыш постоянно поливает его грязью.