Такого поступка не ожидала: старая приятельница Аллы Пугачевой поменяла мнение о ней

Ведущая Ангелина Вовк прокомментировала переезд певицы Аллы Пугачевой за границу. По признанию диктора, она не ожидала такого поступка и поменяла мнение о Примадонне. Вовк обратила внимание на то, что артистка вернулась в Россию и опять уехала.

«Это говорит о многом. Она, прежде всего, думала о себе. А то, что со сцены она иногда говорила: «Я же для вас». Если бы для нас, для людей, для народа, она бы не уехала», - предположила Вовк.

По ее мнению, отъезд Примадонны означает, что она «с самого начала презирала нас за то, что мы не такие расторопные, что мы такие-сякие, что у нас того нет, этого нет, что мы не Америка».

По словам телеведущей, Пугачева всегда думала, что «она тут сделала все, чтобы страна стала лучше». Ее позиция заключалась в том, что «не страна ей что-то дала, а она стране».

Вовк считает: Пугачева решила, «что страна не будет ей больше ничего давать и надо уезжать». При этом за границей ей вряд ли что-либо дадут, заключила она.

Ранее сообщалось, какое наказание может ждать Пугачеву за ее поступок.