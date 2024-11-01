«Такого отношения я не потерплю»: обидевшую Пугачеву светскую львицу выгнали с модной премии

Светскую львицу Алену Кравец выгнали с модной премии в Москве после ее слов о певице Алле Пугачевой. Организаторы потребовали ее покинуть церемонию, так как она не надела белье. Об этом сообщает mk.ru.

На мероприятии журналисты обступили Кравец с просьбами прокомментировать обиду Пугачевой на ее слова. Недавно блогерша заявила, что муж Примадонны – абьюзер, а матерью их детей на самом деле является близкая подруга певицы. Оправдываться Алена не стала и отметила, что никогда не врет.

«Пусть она живет на Кипре с кем хочет и как хочет. Я уже сказала все, что знаю», - заявила Кравец.

Пообщавшись с прессой, блогерша отправилась в зал, однако не смогла посмотреть премию. Дело в том, что к ней подошли и попросили уйти из-за ее внешнего вида.

«Такого отношения к себе я не потерплю. Это просто какой-то кошмар! Ко мне подошла грузная женщина! Я одеваюсь так, как считаю нужным», - поделилась Алена.

К слову, из-за заявлений Кравец Алла Пугачева впервые за долгое время вышла на связь. Она призналась, что ей нравятся сплетни о ее семье. Однако, по слухам, они ее все-таки задевают.

Ранее в окружении Аллы Пугачевой рассказали, приедет ли она в Россию.