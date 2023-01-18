Такого от Познера не ожидал никто: пропавшего телеведущего нашли в США

В последнее время журналист Владимир Познер в буквальном смысле пропал со всех радаров. Не было никаких данных ни о его работе, ни о местонахождении. Именно поэтому поклонники сильно удивились, обнаружив телеведущего в Лос-Анджелесе. Причем был он не один, а с актером, который ранее опровергал все слухи об эмиграции из России.

Телеграм-канал «НеМалахов» опубликовал видео, на котором Владимир Познер развлекается в компании Леонида Ярмольника. Журналист исполнял джазовую композицию, а артист стоял позади и поддерживал товарища, подпевая и аплодируя ему.

Благодаря этому небольшому ролику удалось узнать, что культурные деятели сейчас находятся в США, в городе Лос-Анджелесе.

Напомним, что долгое время Владимир Познер вел авторскую передачу на Первом канале, однако на данный момент временно прекратил съемки. Вернется ли он на телевидение – пока неизвестно. Также нет информации о том, в какой стране теперь предпочтет остаться телеведущий, так как он имеет сразу несколько гражданств, включая документы США и Франции.

Ранее появились подробности личной жизни сбежавшего из России Дани Милохина. Долгое время находившийся в США блогер неожиданно перебрался в Дубай, где сошелся с бывшей девушкой.