Предал и сбежал: Даню Милохина поймали на подлой измене

В последнее время поступает много новостей о жизни покинувшего Россию Дани Милохина. За границей блогер столкнулся уже со многими проблемами, в том числе финансовыми. Стабильно все было у него только на любовном фронте. Правда, как выяснилось, и здесь тиктокер недавно отличился.

Уже долгое время Даня Милохин встречался с коллегой по блогерскому цеху Айм Катюшей. С ней артист сошелся после расставания с Юлией Гаврилиной. Долгое время в Сети обсуждалось, что разрыв в паре произошел из-за фигуристки Евгении Медведевой, с которой в то время тиктокер выступал в шоу Первого канала «Ледниковый период». Однако спортсменка утверждала, что их с Милохиным связывают только дружеские отношения.

С Катюшей у Дани все складывалось тоже не очень гладко. Но в последнее время их роман вновь стал набирать обороты. Они вместе находились в США, мило общались и демонстрировали, что в их паре все прекрасно.

Однако недавно стало известно, что Милохин, не изменяя себе, вновь сбежал в Дубай. И не просто так. В ОАЭ он проводит время со своей бывшей возлюбленной Юлией Гаврилиной. Молодых людей засняли во время романтической прогулки. Они держались за руки и выглядели счастливыми друг с другом.

Примечательно, что после того, как правда об измене всплыла, Катюша отписалась в социальных сетях от аккаунта Милохина. Сами блогеры пока никак не комментируют произошедшее.

Ранее Даня похвастался роскошными часами с бриллиантами за несколько миллионов рублей.