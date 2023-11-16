Матвеев и Старшенбаум снялись в фильме «Триггер», где немало постельных сцен

Актеры Максим Матвеев и Ирина Старшенбаум снялись в фильме «Триггер», рейтинг ожидания которого составляет 99%. Картина выйдет 21 декабря на «Кинопоиске».

Матвеев сыграл Артема Стрелецкого, он переезжает к морю, работает барменом и знакомится с психологом Майей – героиней Старшенбаум. Она помогает Стрелецкому проработать собственные триггеры. Во время сеансов между ними вспыхивают чувства, поэтому в картине немало постельных сцен. Место действия картины – Калининград.

Матвеев рассказал, что «фильм снят с большим вниманием и любовью к герою». Старшенбаум назвала картину «терапевтическим кино для тех, кто смотрит его впервые, и тех, кто уже давно является поклонником Триггера и Артема Стрелецкого».

По словам актрисы, ее героиня не похожа ни на одну девушку Артема.

«Её не цепляют привычные Артёму паттерны, она не хочет быть частью манипуляций и провокаций. Майя любую конфликтную энергию превращает в созидательную. Думаю, что мне близок свет и тепло, которыми мы наполняли Майю», - сказала актриса.

Автор идеи, продюсер сериала «Триггер» и режиссер Александра Ремизова сказала, что фильм даст ответы на вопросы про внутренний мир героя: что он чувствует, что переживает, что было в его детстве и родило желание всем помочь, когда сам абсолютно без опоры.

В фильме к ролям вернулись Виктория Маслова, Марк Юсеф, Игорь Костолевский и другие. Новых персонажей сыграли Старшенбаум, Анатолий Руденко и Полина Маликова.

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