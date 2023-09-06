Экс-участник «Ласкового мая» раскрыл вредные привычки покойного Юрия Шатунова

Экс-участник группы «Ласковый май» Андрей Гуров рассказал о том, каким на самом деле был ныне покойный певец Юрий Шатунов. С ним их связывала долгая дружба, именно поэтому артист знал обо всех вредных привычках своего товарища.

По признанию Гурова, у кумира миллионов были как положительные, так и отрицательные стороны. Например, он был крайне закрытым человеком в плане семьи. Все отношения с близкими оставались в тайне, и даже участники коллектива не знали о матери Шатунова.

Кроме того, Юрий любил курить. Довольно часто его можно было заметить с сигаретой, зажатой между губ. А вот спиртное певец не признавал, поэтому много не употреблял. Наркотики тоже были под запретом. Тем более, как подчеркнул артист, в их время они были непопулярны.

«А в остальном он был рубахой-парнем, очень добрым. В некоторых моментах он мог быть и злым человеком», - рассказал Гуров изданию mk.ru.

Вывести из себя Шатунова могли различные запреты, когда его чересчур обегали. Так, он с детства любил мотоциклы, но часто ему не давали на них кататься, так как беспокоились за его жизнь. Это Юрия крайне злило.

Напомним, что в Москве к 50-летнему юбилею Юрия Шатунова открыли памятник, посвященный ему. Ради этого события в Россию даже вернулись родные вокалиста – супруга и двое детей. Сейчас они проживают в Германии. В беседе с журналистами вдова призналась, что до сих пор не может смириться, что певца нет в живых. Они все сильно тоскуют по нему.